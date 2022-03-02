Геращенко: нанесен удар по управлению полиции Харькова и университету

В Харькове был нанесен удар по зданию областного Управления полиции. Об этом заявил советник главы МВД Антон Геращенко.

Соответсвующее видео он опубликовал в Telegram-канале.

Также под обстрел попал корпус Харьковского национального университета имени Каразина.