Геращенко: нанесен удар по управлению полиции Харькова и университету
В Харькове был нанесен удар по зданию областного Управления полиции. Об этом заявил советник главы МВД Антон Геращенко.
Соответсвующее видео он опубликовал в Telegram-канале.
Также под обстрел попал корпус Харьковского национального университета имени Каразина.
"На этих кадрах Вы видите как горит здание социологического Факультета Национального Университета имени Каразина, которое находилось через дорогу от здания УВД", – написал Геращенко.