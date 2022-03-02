Exxon Mobil прекращает добывать нефть и газ в России

Нефтяная компания Exxon Mobil из США прекращает добычу нефти и газа в России. Об этом сообщило официальное интернет–представительство корпорации, сообщает Українські Новини.

Компания откажется от управления крупными объектами по добыче нефти и газа на острове Сахалин на Дальнем Востоке России, где она работала на трех крупных морских нефтегазовых месторождениях.

Также это решение Exxon Mobil ставит под сомнение судьбу многомиллиардного завода по производству сжиженного природного газа (СПГ).

В Exxon Mobil заявили, что "жалеют о военных действиях России, которые нарушают территориальную целостность Украины и ставят под угрозу ее народ".

"Как оператор "Сахалина-1" мы обязаны обеспечивать безопасность людей, защиту окружающей среды и целостность операций. Наша роль оператора выходит за рамки инвестиций в акционерный капитал. Процесс прекращения операций необходимо будет тщательно контролировать и тесно координировать с соучредителями, чтобы обеспечить его безопасное выполнение", – резюмировали в нефтегазовом гиганте.

В последнем годовом отчете, представленном Exxon Mobil в феврале, ее активы в России оценивались в $4,055 млрд.