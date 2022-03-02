Моравецкий: ЕС должен разработать план восстановления Украины

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что после войны украинцы должны видеть надежду. Он предложил Евросоюзу разработать план восстановления нашего государства на 100 млрд евро, сообщает Зеркало недели.

"Нам нужен план восстановления, о котором я говорил с президентом Еврокомиссии. Например, 100 миллиардов евро, профинансированных Европейским союзом для того, чтобы в ближайшие годы уничтожена инфраструктура, уничтожены школы, больницы, разбомбленные жилья могли быть отстроены" - сказал польский премьер.

Также Моравецкий отметил важность создания для Украины инвестиционного пакета. Он объяснил, что сейчас экономика нашей страны нуждается в новых вложениях и новых рабочих местах.

И, конечно, энергетическую безопасность тоже нужно учитывать, как основной элемент восстановления государства.