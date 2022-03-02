Резников: Военные РФ сдаются в плен и отказываются продолжать наступление

Характер событий меняется. Российские оккупанты пытаются хоть как-то удержать боеспособность своих подразделений, но удается все хуже и хуже, написал глава Минобороны Алексей Резников.

"Об этом свидетельствуют неоднократные факты сдачи в плен групп российских солдат с офицерами. А также отказов продолжать наступление. В России родственники пленных и погибших начинают выходить на акции протеста. Тотальное вранье российской пропаганды дает трещины" , - написал он.

Враг перешел к преступной тактике дистанционных обстрелов мирных городов, добавил министр.

"Удары авиацией и ракетами с территории России и Беларуси по жилым домам и школам, обстрелы из РСЗО роддомов – это трусливое поведение тех, у кого нет чести. Это не военные – это террористы, представители государства-террориста. И это клеймо надолго. Враг подло обстрелял мирный Житомир. Это от испуга попытка отомстить за успешное выполнение 95-й бригадой задачи в ООС. Оккупанты целились по казармам бригады и по жилым домам рядом" , - отметил Резников.

Он добавил, что "нападениями на женщин и детей наших воинов Кремль достигнет совсем не того результата, к которому стремится".

"Сейчас от российского террора страдают многие наши города и села, но больше всего – Харьков, Мариуполь и Херсон. Это лишнее доказательство того, что никакого "русского мира" не существует. Есть нацистская идеология в голове у толики маньяков, которые пока держат власть в России.﻿

А есть украинские граждане, говорящие на разных языках, ходят в разные церкви и молитвенные дома, вместе оказывают героическое сопротивление российским оккупантам. И мы обязательно победим!" – говорится в сообщении.

Министр добавил, что вчера разговаривал с министром обороны США Ллойдом Остином.

"Даже опытные американские военные в полном восторге от профессионализма наших защитников и устойчивости нашего народа. Увеличивается объем помощи, которую мы получаем" , - написал он.

Так, глава Минобороны отметил, что в Украину уже прибыли и стали на боевые дежурства новые байрактары, также будет больше стингеров и джавелинов.