Зеленский: За время войны украинцы объединились больше, чем за 30 лет независимости

Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к украинцам на седьмой день войны, заявил, что за это время граждане объединились больше чем за 30 лет независимости, сообщает Укринформ.

"Желаю здоровья, единая страна! Я неслучайно сказал единая. Начался седьмой день этой страшной войны. Войны, которую мы чувствуем одинаково. За это время у нас единства больше, чем за 30 лет. Сначала нам было одинаково страшно. Потом одинаково больно, а сейчас все одинаково. Кроме победы, кроме правды, кроме мира, покоя, к которому мы хотим прийти, кроме жизней наших людей, за которых мы переживаем, кроме Украины. За это время мы по-настоящему стали единым целым. Многое простили друг другу. Мы полюбили друг друга. Мы помогаем друг другу. Мы боимся друг за друга", – сказал Президент Украины.

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