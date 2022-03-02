Нефть подскочила до 7-летнего максимума

Цены на нефть выросли до 7-летнего максимума, поскольку усилились опасения о перебоях с поставками после жестких санкций против российских банков на фоне усиливающегося конфликта в Украине. Из-за этого трейдеры всячески пытались искать альтернативные источники нефти на и без того напряженном рынке, сообщает Enkorr.

Стоимость барреля майской нефти Brent и 2 марта к 8:51 по Киеву составила $111,31 (+6,04%). Баррель апрельской нефти WTI торговался по $109,84 (+6,22%). Максимальные цены в ходе утренних торгов составили $111,66 и $110,14 соответственно.

«Сбои в торговле начинают привлекать внимание людей, — сказал экономист Westpac Джастин Смирк. — Проблемы, связанные с торговым финансированием и страхованием, — вот все, что влияет на экспорт из Черного моря. Нарастают потрясения со стороны предложения».

Экспорт российской нефти составляет около 8% мировых поставок.

Exxon Mobil во вторник заявила, что прекратит операции по добыче нефти и газа в России из-за вторжения РФ в Украину. Это решение приведет к тому, что фирма откажется от управления крупными производственными предприятиями на острове Сахалин на Дальнем Востоке России.

В то же время, хотя западные державы не ввели санкции в отношении экспорта энергоносителей напрямую, американские трейдеры в хабах в Нью-Йорке и странах Персидского залива избегают операций с российской нефти.

Государственная индийская нефтеперерабатывающая компания Bharat Petroleum Corp ищет у ближневосточных производителей дополнительную нефть на апрель, опасаясь, что западные санкции против России могут повлиять на поставки нефти марки Urals.

Крупнейший экспортер нефти Саудовская Аравия может резко поднять цены на нефть для Азии в апреле, сообщили торговые источники. При этом дифференциал для большинства сортов достигнет исторического максимума, поскольку мировые поставки сокращаются из-за проблем с финансированием и доставкой из-за санкций против России.

Скоординированный выпуск 60 млн барр. нефти странами-членами Международного энергетического агентства (МЭА), согласованный во вторник, ограничил рост цен, но аналитики заявили, что это обеспечит лишь временное облегчение на фронте поставок.

По данным МЭА, коммерческие запасы нефти находятся на самом низком уровне с 2014 г.

На этом фоне 2 марта состоится саммит стран-участниц группы ОПЕК+. Как ожидается, в ходе министерского заседания будет принято решение и дальше придерживаться постепенного увеличения нефтедобычи на 400 тыс. барр./сут. (б/с) каждый месяц.

Последние данные Американского института нефти (API) показали, что запасы сырой нефти в США за неделю, закончившуюся 25 февраля, сократились на 6,1 млн барр., что подчеркивает напряженность рынка.