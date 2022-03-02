Геращенко: по Сумам был нанесен авиаудар
Сегодня утром в Сумах прогремел мощный взрыв. Как выяснилось позднее, это был авиаудар, нанесенный по бывшему артиллерийскому училищу. Об этом сообщил внештатный советник МВД Антон Геращенко на своем Телеграм-канале.
По его словам, глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий сообщает, что жертв удалось избежать.
"Как сказал мне смелый Военный губернатор Сумщины Дмитрий Живицкий – жертв быть не должно, так как все были эвакуированы заранее", – пишет Геращенко.
В то же время, глава Сумской областной больницы Владимир Горох сообщает, что было госпитализировано троих пострадавших – двое с повреждениями средней тяжести и один – с тяжелыми.
"Сумскую АРТУ, закончили десятки тысяч украинских офицеров, тысячи из которых воюют сейчас, громя врага нашей артиллерией и ракетами. Офицеры – посмотрите на руины Вашего родного училища и громите врага еще сильнее!" – призвал Геращенко украинских воинов.
Кроме того, на официальном Телеграм-канале Сумской ОГА сообщили, что вскоре после обстрела на улицах города начались уличные бои.
"Был артобстрел. Сейчас в городе уличные бои. Людей просят не выходить на улицу", – написали на канале.