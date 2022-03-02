Daimler Truck AG останавливает поставку комплектующих на "Камаз"

Камский автозавод подвергся жестким санкциям со стороны Евросоюза, введенных после начала широкомасштабной войны РФ на территории Украины, сообщает Автоцентр.

В итоге концерн Daimler Truck AG, который владеет 15% акциями «Камаза», был вынужден пойти на соответствующие меры – приостановку поставок комплектующих в рамках СП «Даймлер Камаз Рус».

Напомним, что данное совместное предприятие (с равной долей акций Daimler Truck AG и «Камаз») было образовано еще весной 2010 года, а уже осенью того же года здесь началась крупноузловая сборка грузовых автомобилей марки Mercedes-Benz. Теперь нормальная работа СП будет поставлена на весьма продолжительную паузу. А так как «Даймлер Камаз Рус»» является еще и генеральным импортером грузовой и специальной техники Mercedes-Benz, грузовиков FUSO, автобусов Mercedes-Benz и Setra, то, скорее всего, проблемы неизбежны и по этой линии тоже.