В Минобороны опубликовали оперативные данные о потерях войск РФ

В Министерстве обороны Украины опубликовали оперативные данные потери личного состава и техники российской армии.

Суммарные ориентировочные потери врага за период с 24 февраля по 2 марта:

личный состав – более 5840 человек,

танки – до 211

боевые бронированные машины ‒ 862,

артиллерийские системы – 85,

РСЗО - 40,

средства ПВО – 9,

самолеты – 30,

вертолеты – 31,

автомобильная техника - 355,

легкие скоростные катера - 2,

цистерны с ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.