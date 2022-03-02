В Минобороны опубликовали оперативные данные о потерях войск РФ
В Министерстве обороны Украины опубликовали оперативные данные потери личного состава и техники российской армии.
Суммарные ориентировочные потери врага за период с 24 февраля по 2 марта:
- личный состав – более 5840 человек,
- танки – до 211
- боевые бронированные машины ‒ 862,
- артиллерийские системы – 85,
- РСЗО - 40,
- средства ПВО – 9,
- самолеты – 30,
- вертолеты – 31,
- автомобильная техника - 355,
- легкие скоростные катера - 2,
- цистерны с ППМ - 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.