В Минобороны опубликовали оперативные данные о потерях войск РФ

В Минобороны опубликовали оперативные данные о потерях войск РФ
Фото: Facebook

В Министерстве обороны Украины опубликовали оперативные данные потери личного состава и техники российской армии.

Суммарные ориентировочные потери врага за период с 24 февраля по 2 марта:

  • личный состав – более 5840 человек,
  • танки – до 211
  • боевые бронированные машины ‒ 862,
  • артиллерийские системы – 85,
  • РСЗО - 40,
  • средства ПВО – 9,
  • самолеты – 30,
  • вертолеты – 31,
  • автомобильная техника - 355,
  • легкие скоростные катера - 2,
  • цистерны с ППМ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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