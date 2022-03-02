Wizz Air будет раздавать бесплатные билеты украинцам

Венгерская бюджетная авиакомпания поддержала украинцев и будет раздавать бесплатные билеты, сообщает Сегодня.

Весь мир помогает Украине во время войны с Россией. Украинских беженцев решила поддержать венгерская авиакомпания Wizz Air. Об этом сообщили на официальной странице компании в Twitter.

Лоукостер объявил о 100 тысячах бесплатных мест для людей на короткомагистральных рейсах.

Речь идет о любых направлениях из Польши, Словакии, Венгрии и Румынии в марте. Вылет можно забронировать на официальном сайте компании.