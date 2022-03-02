Соцопрос: 88% украинцев верят, что Украина отразит нападение РФ

Подавляющее большинство украинцев, 88%, верят в то, что Украина сможет отразить нападение РФ. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 1 марта, сообщает Интерфакс-Украина.

"Практически каждый день этот показатель растет. Только 10% сегодня не имеют такой уверенности. Вера в победу во всех регионах страны", - отмечается в пресс-релизе.

98% респондентов поддерживают деятельность Вооруженных сил Украины, 93% поддерживают деятельность президента, 84% поддерживают действия местных председателей.

80% опрошенных отметили, что готовы защищать территориальную целостность Украины с оружием в руках, при этом на востоке страны этот показатель ниже, но составляет почти 60%. По сравнению с довоенными временами этот показатель значительно вырос (в 2020 году – 59%). В гендерном разрезе готовность воевать с оружием за Украину выразили 90% мужчин и 70% женщин.

90% опрошенных, думая о ситуации в стране, выражают надежду. Лишь 5% испытывают разочарование. По сравнению с довоенными временами количество испытывающих надежду возросло втрое. Практически во всех регионах наблюдается максимальный уровень чувства надежды.

В ходе исследования было опрошено 1200 респондентов старше 18 лет во всех подконтрольных правительству регионах методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.