Цена газа в Европе превысила $1800 за тысячу кубов

Спотовая цена газа в Европе днем в среду выросла уже на 29% по отношению к уровню закрытия вторника, сообщает Интерфакс.

Цена ближайшего (апрельского) фьючерса на хабе TTF достигла $1828 за тысячу кубометров, тогда как во вторник торги завершились на уровне $1418, свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

Это новый максимум с начала года. Исторический максимум цены был зафиксирован 21 декабря 2021 года - $2138 за тысячу кубометров и до него при нынешних темпах роста цены осталось совсем немного.

Средняя цена на TTF за февраль сложилась на уровне $935.