Геращенко: В сторону Южно-Украинской АЭС вылетели российские вертолеты

Из Николаевской области в сторону города Вознесенска, где расположена Южно-Украинская АЭС вылетели российские вертолеты. Об этом написал﻿ советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Только что поступила информация из НГУ, что из Николаевской области в сторону города Вознесенска, где расположена Южно-Украинская АЭС, вылетела группа из более чем 20 вертолетов оккупантов с десантниками" , - написал Геращенко.

Также возможна атака на АЭС, добавил он.

"Национальная Гвардия готова принять бой!" - написал Геращенко. ﻿

Также в Николаеве зафиксирована высадка российского десанта, в городе объявлен комендантский час, сообщил﻿ главы Николаевской ОГА Виталий Ким.