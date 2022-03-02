Геращенко: В сторону Южно-Украинской АЭС вылетели российские вертолеты
Из Николаевской области в сторону города Вознесенска, где расположена Южно-Украинская АЭС вылетели российские вертолеты. Об этом написал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
"Только что поступила информация из НГУ, что из Николаевской области в сторону города Вознесенска, где расположена Южно-Украинская АЭС, вылетела группа из более чем 20 вертолетов оккупантов с десантниками", - написал Геращенко.
Также возможна атака на АЭС, добавил он.
"Национальная Гвардия готова принять бой!" - написал Геращенко.
Также в Николаеве зафиксирована высадка российского десанта, в городе объявлен комендантский час, сообщил главы Николаевской ОГА Виталий Ким.
"Николаев. Высадка десанта в районе Баловного. 4 вертолета. Объявляю комендантское время! До следующих указаний. Все уходим с улиц! Также идут бои возле Калиновки. Их там разбили. Часть обратно ушла в сторону Баштанки. Военные работают. В Николаеве врага нет", - отметил он.