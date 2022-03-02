Соцопрос: Поддержка вступления в ЕС и в НАТО в Украине возросла до исторического максимума

Поддержка вступления Украины в Европейский Союз и НАТО самая высокая за всю историю опросов. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 1 марта, сообщает Интерфакс-Украина.

Присоединение Украины к ЕС поддерживают 86% украинцев, за вступление в НАТО -76%.

"По сравнению с довоенным периодом уровень поддержки вступления в ЕС и НАТО вырос более чем на 20 процентных пунктов. Положительная динамика произошла за счет роста поддержки вступления в западные структуры среди населения юга и востока. В возрастном разрезе во всех категориях наблюдается единодушная поддержка вступления Украины в ЕС и НАТО", - отмечается в пресс-релизе.

При этом 61% опрошенных верят в то, что Украина станет членом Европейского Союза в ближайшее время (в течение года-двух). 13% верят, что Украина станет членом ЕС через пять лет, в более длительной перспективе – 6%. Затрудняются с оценками 17%.

Не верят в то, что Украина станет членом ЕС лишь 4% опрошенных. По сравнению с прошлым годом количество тех, кто не верит в европейскую интеграцию Украины, значительно уменьшилось (в ноябре 2021 года таких было 26%).

В ходе исследования было опрошено 1200 респондентов старше 18 лет во всех подконтрольных правительству регионах методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.