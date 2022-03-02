Глава Николаевской ОГА: оккупанты хотят десантироваться под Николаевом

Российские оккупанты пытаются высадить десант под Николаевом. Об этом, ссылаясь на главу Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталия Кима, сообщает Интерфакс-Украина.

"У нас высадка десанта в районе Баловного. 4 вертолета высаживается. Объявляю комендантский час. Комендантское время до следующих указаний. С улицы все уходим", – сказал Ким в видеообращении, обнародованном в телеграмме.

Он уточнил, что в данные момент идут бои возле Калиновки.

"Их там разбили. Часть обратно ушла в сторону Баштанки. Военные работают. В Николаеве врага нет", – подчеркнул Ким.

Позже он заявил, что из Севастополя в сторону Николаева полетели вражеские самолеты.