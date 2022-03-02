ДТЭК начал бесплатно поставлять э/э больницам, армии и хлебозаводам в трех регионах

Группа ДТЭК начала бесплатно поставлять электроэнергию медицинским учреждениям, военным и силовым структурам, а также производителям хлеба в Киеве, Донецкой и Днепропетровской областях, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению на сайте группы, в период военных действий компания не будет выставлять счета всем медицинским учреждениям – больницам, госпиталям и реабилитационным центрам в этих регионах, учреждениям силовых структур – Службы безопасности Украины, Министерства обороны, Министерства внутренних дел и других ведомств, обеспечивающих безопасность и общественный порядок.

ДТЭК также снабдит электроэнергией производителей хлеба, расположенных в этих регионах.

"Украина переживает сложнейший период своей истории, и бизнес приложит максимум усилий для помощи государству и населению. Помимо программы гуманитарной помощи и поддержки армии с марта мы обеспечим все медицинские учреждения, ведомства силовых структур и производителей хлеба в трех регионах бесплатной электроэнергией" , - сказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

"ДТЭК" создана в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Ей делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии, добыче природного газа.