Зеленский сменил глав Черкасской и Одесской областей

Президент Украины Владимир Зеленский подписал приказы о назначении новых председателей Черкасской и Одесской государственных областных администраций, сообщает Новое время.

Главой Черкасской областной государственной администрации стал Табурец Игорь Иванович. Он заменил на посту Александра Скичко.

Игорь Табурец ранее занимал должности советника главы Черкасской облгосадминистрации, советника комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, является генерал-майором.

Главой Одесской областной государственной администрации президент назначил Марченко Максима Михайловича. Сергей Гриневецкий уволен с должности.

Максим Марченко – украинский военный, полковник Вооруженных сил Украины. Командир 28-й отдельной механизированной бригады.

Указы Владимир Зеленский подписал 1 марта.