Источник: Янукович в Минске, РФ хочет сделать его "президентом Украины"

Беглый президент Виктор Янукович в настоящее время находится в Минске, Кремль готовит его к спецоперации. Об этом, ссылаясь на источник в украинской разведке, сообщает Украинская правда.

Отмечается, что по одному из сценариев его попытаются объявить "президентом Украины" там.

Полученная информация указывает на возможную подготовку Кремлем какой-либо информационной операции или акции по возвращению в Украину экс-президента Януковича или публикации в ближайшее время обращения от его имени к украинскому народу.