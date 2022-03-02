Пресс-секретарь Тихановской: В белорусском Мозыре забиты все морги

В белорусском городе Мозырь морги забиты, в большинстве этническими чеченцами. Об этом заявила пресс-секретарь белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской Анна Красулина, сообщает Новое время.

"В Мозыре (Беларусь) забиты все морги, большинство из них — этнические чеченцы, дано указание на длительное хранение тел, чтобы в Чечне не узнали реальные потери ВС РФ" , — сказала Красулина.

По ее словам, белорусские морги заполняются трупами российских солдат.

"Не дадим скрыть российской пропаганде, что они гибнут и гибнут массово на территории страны, куда их никто не приглашал" , — сказала она.

2 марта — седьмые сутки полномасштабной войны с Россией. Предварительно запланирован второй раунд переговоров украинской и российской делегаций на границе с Беларусью, но действительно ли они состоятся неизвестно.