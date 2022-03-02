Данилов: РФ бросила на войну беспрецедентное количество бронетехники

Россия сконцентрировала для нападения на Украину беспрецедентное в современной истории количество военной техники﻿. Об этом, ссылаясь на соцсеть секретаря Совета национальной безопасности и обороны, сообщает Деловая столица.

"Ситуация напряженная, против нас Кремль сконцентрировал беспрецедентное в современной истории количество военной техники – тысячи тонн бронированного металла, который будет уничтожен и сожжен" , — отметил он.

По словам Данилова, тактическая инициатива постепенно начинает переходить Украине.

"Основные города, как стратегические цели российских оккупантов – Киев, Харьков, Мариуполь – полностью под контролем украинской власти. Несмотря на концентрацию эрефией колоссальных ресурсов для блокирования и захвата Николаева и Сум, эти города успешно держат оборону. На Донецком оперативном направлении врагу не удалось продвинуться" , — рассказал он.

По словам Данилова, российские оккупанты готовятся к штурму в направлении Полесья и Северского. А также не оставляют надежды блокировать Киев.