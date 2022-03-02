ВМС ВСУ: Флот РФ пытается использовать гражданский корабль как живой щит

Российские корабли требуют от гражданского судна "HELT" зайти в опасную зону Черного моря, чтобы оккупанты могли прикрываться гражданским судном как живым щитом. Об этом говорится в сообщении Военно-Морских ВС Украины.

"Так, по состоянию на 02.03.2022 корабли РФ требуют от гражданского судна "HELT" зайти в опасную зону Черного моря, чтобы оккупанты могли прикрываться гражданским судном как живым щитом, в противном случае корабли РФ откроют по судну "HELT" огонь. Это ничто другое, как пиратство 21 века" , - говорится в сообщении.

В ВМС напомнили, что за время полномасштабного вторжения, с 24 февраля, флот РФ уже обстрелял 2 гражданских судна и 2 судна захватили в плен (в т.ч. поисково-спасательное судно "Сапфир", выполнявшее гуманитарную миссию).