Россия может обвалить цены на золото к лету — прогноз

Война России против Украины, опасения относительно возможного конфликта Тайваня и Китая, а также высокая инфляция в США и странах ЕС — факторы, которые могут спровоцировать скачок стоимости золота, как защитного актива, пишет Алексей Козырев, Минфин.

По прогнозу «Минфина», стоимость золота вплотную подойдет к уровню в $1930−2000 за тройскую унцию в ближайшее время. Уже к концу марта она будет находиться в пределах коридора $1960−2100.

Но затем тот же фактор российской агрессии уже сработает на снижение котировок золота на международном рынке.

И вот почему:

В настоящее время значительная часть валютных резервов РФ подпадет под замораживание странами ЕС и США из-за агрессии против Украины.

По состоянию на 18 февраля международные резервы России составляли эквивалент $643 млрд. Они размещены в активах, номинированных в различных валютах, а также в золоте. На 1 февраля $311 млрд резервов было размещено в ценных бумагах иностранных эмитентов, $152 млрд — в наличной валюте и депозитах в банках за рубежом.

Еще $132 млрд хранилось в золоте на территории России, что составляет почти 74 млн тройских унций. Еще порядка $30 млрд — в резервах в МВФ и в специальных правах заимствования. Лишь эта часть резервов почти защищена от блокировки.

То есть при недостатке у РФ валютных поступлений, которые сейчас активно начнут таять, Россия начнет продавать золото на внешнем рынке. И хотя его покупать будут лишь немногие страны — это частично собьет цены на «желтый» металл до $1800−1840 за тройскую унцию уже в середине весны — начале лета этого года.