В сети появилась интерактивная карта бесплатного жилья в ЕС для украинцев

Активисты оцифровали карту бесплатного жилья в Польше и Европе, которое готовы предоставить поляки гражданам Украины, выехавшим из страны из-за войны с Россией. Об этом, ссылаясь на специализированные ресурсы, пишет Майя Яровая, AIN.ua.

Карту распространил директор Института "Польша будущего" Мацей Кавецкий в своем LinkedIn.

Если вы хотите присоединиться к инициативе и добавить ваше жилье на карту, перейдите по ссылке и заполняйте форму.

По щелчку на точке на карте открывается описание помещения, условия пребывания, а также координаты.

Все дома можно отфильтровать, например, показать только варианты для мам с детьми.