"УЗ" просит о "зеленом коридоре" для эвакуации жителей Волновахи
"Укрзалізниця" обращается в международный комитет "Красного креста" с просьбой обеспечить "зеленый коридор" для эвакуации мирного населения Волновахи. Об этом, ссылаясь на пресс-службу "Укрзализныци", сообщает Деловая столица.
"В городе гуманитарная катастрофа: после многодневной бомбардировки войсками РФ он заблокирован врагом, в него невозможно доставить провиант, воду и медикаменты", — говорят в ведомстве.
"Укрзалізниця" готова подать поезда для эвакуации гражданского населения, если "Красный крест" сможет согласовать создание гуманитарного коридора.