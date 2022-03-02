"УЗ" просит о "зеленом коридоре" для эвакуации жителей Волновахи

"Укрзалізниця" обращается в международный комитет "Красного креста" с просьбой обеспечить "зеленый коридор" для эвакуации мирного населения Волновахи﻿. Об этом, ссылаясь на пресс-службу "Укрзализныци", сообщает Деловая столица.

"В городе гуманитарная катастрофа: после многодневной бомбардировки войсками РФ он заблокирован врагом, в него невозможно доставить провиант, воду и медикаменты" , — говорят в ведомстве.

"Укрзалізниця" готова подать поезда для эвакуации гражданского населения, если "Красный крест" сможет согласовать создание гуманитарного коридора.