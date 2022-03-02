Арестович: второй раунд переговоров с РФ состоится сегодня вечером

Российская делегация ближе к вечеру на месте переговоров будет ждать украинских переговорщиков. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает Новое время.

"Сегодня во второй половине дня ближе к вечеру наша делегация будет на месте, и будет готова сесть за стол переговоров" , — сказал спикер Путина.

Он также добавил, что место проведения переговоров заранее не разглашается, а Мединский по-прежнему будет главным переговорщиком.

В то же время, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что пока неизвестно, когда состоятся новые переговоры с РФ. Об этом он сказал на брифинге в среду, сообщает "Европейская правда".

"Сейчас мы готовы к переговорам, но мы ни в коем случае не готовы к принятию каких-либо российских ультиматумов. Когда состоятся новые переговоры – пока неизвестно", – сказал Кулеба.

Он добавил, что требования россиян остаются прежними. Это те требования, которые озвучил Путин в своем обращении перед началом войны.

Позднее советник главы ОПУ Алексей Арестович заявил, что второй раунд переговоров с Россией все же состоится вечером 2 марта. Он подтвердил, что делегации будут в том же составе.