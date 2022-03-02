ГМС: срок действия загранпаспортов отныне можно продлить на 5 лет

Срок действия паспортов граждан Украины для выезда за границу с 1 марта 2022 года может продлеваться на 5 лет. Об этом, ссылаясь на пресс-службу Государственной миграционной службы (ГМС), сообщает Интерфакс-Украина.

"Соответствующее постановление принято Кабинетом Министров Украины 28 февраля 2022 года в связи с военной агрессией Российской Федерации и введением военного положения на всей территории Украины" , – говорится в сообщении ГМС в Фейсбуке в среду.

Согласно постановлению, в паспорта родителей или законных представителей вклеиваются фотографии детей с указанием их персональных данных. Эта информация удостоверяет их личность и подтверждает гражданство Украины.

Продление срока действия паспортов, вклеивание фотографий ребенка в паспорта родителей или законных представителей, осуществляют территориальные органы/территориальные подразделения ГМС, а также посольства и консульские учреждения Украины.

ГМС отмечает, что в интересах нацбезопасности не раскрывает адреса своих территориальных подразделений.