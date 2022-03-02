Киевгорстрой перечислил 15 млн грн на поддержку армии

Застройщик "Киевгорстрой" перечислил 15 млн грн на спецсчет для сбора средств на нужды армии, который открыл Национальный банк Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

"Только вместе мы сможем победить в этой войне. Важно участие каждого, любой вклад и поддержка Вооруженных сил Украины! Верим в наших военных и украинский народ! Друзья, присоединяйтесь к помощи" , - призывает компания в релизе.

ХК "Киевгорстрой" создана на базе имущества государственной коммунальной строительной корпорации "Киевгорстрой" в 1994 году путем объединения в ее уставном капитале контрольных пакетов акций 28 предприятий и других активов. В состав ХК входят 40 АО, в которых компания владеет акциями, шесть дочерних предприятий и 51 предприятие на правах ассоциированного члена.

Основным акционером ЧАО "ХК "Киевгорстрой", согласно данным НКЦБФР, на март-2022 является Киевский городской совет (80%).