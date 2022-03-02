Россия опять пугает мир ядерной войной

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что третья мировая война была бы ядерной, сообщает Украинская правда.

"Третья мировая война была бы ядерной и разрушительной", - заявил Лавров.

Он также отметил, что Россия "не позволит Украине" получить ядерное оружие.

Он также высказался о санкциях, заявив, что у РФ "много друзей", поэтому ее нельзя изолировать.

Также якобы россияне были готовы к санкциям, но не ожидали, что "их введут против спортсменов, журналистов и представителей сферы культуры".