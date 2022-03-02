"ПриватБанк" в марте отменяет комиссии за пользование терминалами

Отмену фиксированных комиссий банк будет осуществлять автоматически, сообщает УНИАН.

В марте "ПриватБанк" не будет начислять фиксированную комиссию для всех клиентов с POS-терминалами банка. Об этом заявила пресс-служба банка.

"В условиях военного положения "ПриватБанк" внедряет меры по поддержке бизнеса, который принимает оплату за товары и услуги картами через сеть POS-терминалов банка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отмену фиксированных комиссий банк будет осуществлять автоматически, клиентам не надо дополнительно связываться с банком.