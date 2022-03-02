Nord Stream 2 AG опровергает сообщение о банкротстве

Дочерняя компания "Газпрома" - оператор проекта "Северный поток 2" Nord Stream 2 AG - опровергла сообщения, что начала процедуру банкротства, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы не подтверждаем сообщения СМИ о том, что компания Nord Stream 2 начала процедуру банкротства. Компания на данный момент только проинформировала местные органы власти о вынужденном расторжении контрактов с персоналом вследствие наложенных на Nord Stream 2 AG со стороны США санкций", - говорится в комментарии пресс-служба Nord Stream 2.

По данным начальника отдела по вопросам экономики кантона Цуг Сильвии Тальманн-Гут, которые она привела швейцарскому телеканалу SRF, в компании было занято 106 человек персонала.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от Ленинградской области России до балтийского побережья Германии. На данный момент обе нитки магистрали построены, испытаны, заполнены газом и готовы к работе.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил Минэкономики Германии отозвать отчет по магистрали, ранее переданный регулятору - Федеральному сетевому агентству. Таким образом процесс сертификации газопровода остановлен. Затем США внесли проектную компанию Nord Stream 2 AG в санкционный список.