Мэр Херсона заявил, что город находится на грани гуманитарной катастрофы
Мэр Херсона Игорь Колыхаев заявил, что город находится на грани гуманитарной катастрофы. Он призвал немедленно создать зеленый коридор, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.
"Прошу воспользоваться силой своей четвертой власти и помочь нам получить "зеленый коридор" для вывоза раненых и убитых, провоза в город медикаментов и продуктов питания. Без этого город погибнет! Я рассчитываю на дружеское участие журналистов и их связи не только с украинскими, но и с мировыми политиками. Помогите Херсону получить возможность спасти своих жителей от надвигающейся гуманитарной катастрофы!"- написал мэр.
Напомним, Херсон сейчас подконтролен Украине, однако город постоянно обстреливают. Из-за вражеских атак в некоторых районах нет воды, газа и света.