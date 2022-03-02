Онлайн карта продовольственных магазинов. График работы и актуальные данные

Министерство аграрной политики и продовольствия информирует, что разработана онлайн карта продовольственных магазинов с графиками работы и актуальными данными, сообщает AgroPortal.

«Карта с нанесенными продуктовыми магазинами и актуальной информацией по их работе опубликована по ссылке . По состоянию на 1 марта 2022 карта отображает информацию о магазинах АТБ, КОЛО, Сильпо, Фора, Novus, Varus, Перчатка и ЭКО маркет. Онлайн-ресурс будут регулярно обновляться на постоянной основе и добавлять новые торговые сети и отдельные магазины. Дата и время обновления информации по конкретному магазину указаны в соответствующем поле», – отмечает министр агрополитики Роман Лещенко.

Какую информацию вы можете найти на карте?

Название магазина/торговой сети. Часы работы конкретных магазинов в разных городах. Адреса магазинов. Статус работы торговых точек.

В ведомстве призывают торговые сети и продуктовые точки приобщаться к инициативе.

«Напишите нам по электронному адресу retail.wartime@gmail.com. Мы скоординируем и проконсультируем дальнейшие шаги, чтобы как можно оперативнее добавить информацию о других магазинах на карту», – говорится в сообщении.