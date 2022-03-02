Airbus вслед за Boeing остановил поддержку российских авиакомпаний

Airbus и Boeing приостановили поставку запчастей и обслуживание самолетов авиакомпаний РФ, сообщает UBR.

Американская и европейская компании заявили, что останавливают все операции в соответствии с санкциями.

Американская Boeing Co. приостанавливает поставки запчастей и техническое обслуживание своих самолетов у российских авиакомпаний, сообщили в корпорации.

Кроме того, Boeing закрыл свое представительство в Украине, приостановил работу московского учебного центра подготовки пилотов, сообщают СМИ. В минувшие выходные компания сообщила клиентам о возможных потенциальных задержках в запросах на ремонт и техническое обслуживание самолетов в своих конструкторских центрах в России и Украине.

Также приостановил все операции в соответствии с санкциями европейский производитель самолетов Airbus. В компании подчеркнули, что остановили поддержку российских авиакомпаний и поставки запчастей в Россию.