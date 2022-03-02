Рубль установил новый рекорд

Курс в РФ после нападения на Украину продолжает расти: доллар подорожал до 110 рублей, а евро превысил 122 рубля 2 марта, сообщает UBR.

Курс рубля к доллару и евро сегодня, 2 марта, ускорил падение и установил новый исторический рекорд. На "Московской бирже" доллар поднимался до 110 руб./$1, а евро – до 122,395 руб./1€.

Так, по состоянию на 11:15 по киевскому времени курс доллара составлял 109 руб./$1. Это на 7,9 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Чуть позднее американский доллар поднялся до 110 руб./$1. Евро при этом стоил 121 руб., поднявшись на 8,51 рубля.

Бивалютная корзина ($0,55 и €0,45) подорожала на 8,15 рубля, до 114,45 рубля.

Резкий рост курса связан с оценкой инвесторов возможных последствий войны России с Украиной и экономических санкций со стороны Запада и США. Курс валют в Москве, как и акции крупнейших компаний, начали падать сразу после вторжения РФ в Украину 24 февраля.