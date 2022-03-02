Чиновник ЕК: В ЕС смогут въехать все беженцы из Украины, даже без паспортов

В Европейский Союз смогут въехать все, кто бежит от войны, которую развязала против Украины Россия, даже без необходимых документов и с домашними животными, вместе с тем, проверка на безопасность будет проведена, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом в среду в Брюсселе рассказал высокопоставленный чиновник Европейской комиссии, разъясняя решение ЕК предложить Европейскому совету ввести в действие Директиву о временной защите. Как ожидается, это решение будет принято в четверг в рамках заседания Европейского совета по вопросам внутренних дел.

"Эта директива предлагает немедленную защиту всем украинцам, равно как и тем, кто долго проживает в Украине. Документом создается широкий спектр прав: когда они в ЕС, они получат разрешение на проживание, доступ на рынок труда, образование, здравоохранение и социальное страхование в странах-государствах", - рассказал чиновник.

По его словам, страны-члены могут позволить въехать и тем, у кого нет нужных документов – биометрического паспорта или у них нет паспорта вообще.

"Тем не менее, мы также хотим гарантировать необходимую проверку на безопасность. Это значит, что будет проверка. Например, могут быть взяты отпечатки пальцев для проверки в национальной и европейской базе данных, такой как Шенгенская система. Мы также указали, что это можно не делать непосредственно на границе, эта проверка может быть проведена позже. Тем, у кого нет документов, могут быть выданы проездные декларации или срочные проездные документы", - детализировал представитель Еврокомиссии.

Отвечая на вопрос, смогут ли въехать в страны ЕС граждане других стран, которые временно находятся в Украине, такие как студенты или рабочие, чиновник пояснил, что въезд им будет позволен, однако Директива на них не будет распространяться, и им помогут вернуться в свои страны проживания.

Отвечая на вопрос, будет ли позволено въехать в ЕС мужчинам в возрасте до 60 лет, он отметил, что все, что происходит на территории Украины, является компетенцией украинских властей.

Кроме того, представитель Еврокомиссии сообщил, что второй документ, который был одобрен сегодня – это рекомендации, как страны-члены могут управлять ситуацией на границе с Украиной.