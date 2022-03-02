Чиновник ЕК: В ЕС смогут въехать все беженцы из Украины, даже без паспортов
В Европейский Союз смогут въехать все, кто бежит от войны, которую развязала против Украины Россия, даже без необходимых документов и с домашними животными, вместе с тем, проверка на безопасность будет проведена, сообщает Интерфакс-Украина.
Об этом в среду в Брюсселе рассказал высокопоставленный чиновник Европейской комиссии, разъясняя решение ЕК предложить Европейскому совету ввести в действие Директиву о временной защите. Как ожидается, это решение будет принято в четверг в рамках заседания Европейского совета по вопросам внутренних дел.
"Эта директива предлагает немедленную защиту всем украинцам, равно как и тем, кто долго проживает в Украине. Документом создается широкий спектр прав: когда они в ЕС, они получат разрешение на проживание, доступ на рынок труда, образование, здравоохранение и социальное страхование в странах-государствах", - рассказал чиновник.
По его словам, страны-члены могут позволить въехать и тем, у кого нет нужных документов – биометрического паспорта или у них нет паспорта вообще.
"Тем не менее, мы также хотим гарантировать необходимую проверку на безопасность. Это значит, что будет проверка. Например, могут быть взяты отпечатки пальцев для проверки в национальной и европейской базе данных, такой как Шенгенская система. Мы также указали, что это можно не делать непосредственно на границе, эта проверка может быть проведена позже. Тем, у кого нет документов, могут быть выданы проездные декларации или срочные проездные документы", - детализировал представитель Еврокомиссии.
Отвечая на вопрос, смогут ли въехать в страны ЕС граждане других стран, которые временно находятся в Украине, такие как студенты или рабочие, чиновник пояснил, что въезд им будет позволен, однако Директива на них не будет распространяться, и им помогут вернуться в свои страны проживания.
Отвечая на вопрос, будет ли позволено въехать в ЕС мужчинам в возрасте до 60 лет, он отметил, что все, что происходит на территории Украины, является компетенцией украинских властей.
Кроме того, представитель Еврокомиссии сообщил, что второй документ, который был одобрен сегодня – это рекомендации, как страны-члены могут управлять ситуацией на границе с Украиной.
"Это включает упрощение проверки на границе, чтобы не было длительного ожидания. Всем должно быть позволено въехать в ЕС, невзирая на их национальность, расу, этнос и так далее. Временная защита применяется к значительному количеству людей, но это не значит, что мы позволим войти всем, а потом помощь выслать. Также могут быть сняты таможенные правила, так как люди будут прибывать со своими вещами, деньгами, животными. Мы также рекомендуем, чтобы страны открыты линии для быстрого прохождения гуманитарной помощи", - добавил он.