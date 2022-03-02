ENTSO-E одобрила синхронизацию с энергосистемами Украины и Молдовы

Операторы сетей передачи электроэнергии континентальной Европы одобрили синхронизацию энергосетей Украины и Молдовы с энергообъединением стран континентальной Европы ENTSO-E. Об этом говорится в сообщении ENTSO-E, сообщает Дело.

"ENTSO-E и ее операторы-члены понимают необходимость срочного выполнения запроса на аварийную синхронизацию, обеспечивая безопасность и стабильность энергосистемы континентальной Европы", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что операторы сейчас сосредоточены на определении ключевых условий, необходимых для поддержки электроснабжения Украины в приоритетном порядке.