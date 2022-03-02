Генштаб: Враг продолжает наступление в направлении Фастова и Киева

В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили о ситуации по состоянию на 12.00 среды, 2 марта. Так, на Полесском направлении российские оккупанты продолжают продвижение в направлении Макаров – Брусилов – Фастов и частью сил – на Киев.

На Волынском направлении противник потерял инициативу и активные действия не проводит, отметил Генштаб.

"На направлениях на Малин и Ирпень потеряли наступательный темп, понесли значительные потери и остановлены на невыгодных рубежах. На Чернобыльском направлении, враг пытался развить наступление в направлении Демидов и Ирпень, но также потерял наступательный потенциал, остановлен" , - добавили в Генштабе.

По информации Генштаба ВСУ, в Житомирской области противник пытается разместить передовые подразделения в районах населенных пунктов Гореничи, Шпитьки, Петрушки.

Одновременно противник развертывает полевые и логистические лагеря в районах населенных пунктов Бородянка, Катюжанка, Гавронщина, отметил Генштаб.

"На Северском направлении враг из состава 1 танковой армии и 20 общевойсковой армии ВС РФ, ведущего наступательные действия в направлении Краснограда и Изюма с целью создания условий для окружения группировки объединенных сил, понес потери и остановлен на рубежах Богодухов, Чугуев, Шевченково" , - говорится в сообщении.

Также на Черниговском направлении противник остановлен, а на Нежинском – совершил перемещение в направлении Новая Басань, Козелец.

"На Донецком направлении противник силами 1, 2 АК и 8 армии основные усилия сосредоточил на цели выхода к административным границам Донецкой и Луганской областей. Цели не достиг, блокировать Мариуполь не смог" , - отметили в Генштабе.

На юге противник предпринимает попытки продолжить наступление в направлении Запорожья, частью сил – на Мариуполь.