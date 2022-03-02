Луганская ОГА: Оккупанты обстреливают жилые районы Северодонецка и Лисичанска
Российские оккупанты продолжают обстреливать украинские города. В Луганской области военные бьют по жилым районам, местные власти призывают всех спрятаться в укрытие. Об этом, ссылаясь на заявление главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, пишет Каролина Гайдук, РБК-Украина.
"В области ситуация стабильно-напряженная, наши Вооруженные силы Украины держат оборону, наносят удары в ответ. Оккупанты обстреливають жилые кварталы. К сожалению, есть раненые. Полностью расстреливают все населенные пункты, осталось 20-30% домов", - заявил Гайдай.
По его словам, в городе Лисичанск в 09:30 утра было зафиксировано прямое попадание в жилой дом.
Также бои не прекращаются:
- ул. Сосюры, 360, г. Лисичанск (между домами, снаряд не разорвался);
- Лисичанск, кв. 50-лет Победы на детской площадке прямое попадание. Информация о погибших и пострадавших не поступала;
- продолжаются обстрелы вблизи г. Северодонецк, Лисичанск, Золотое-2 и Золотое-4.