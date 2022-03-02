Нацполиция: В Ивано-Франковске задержан корректировщик огня российских ракет

В Ивано-Франковске задержали корректировщика огня российских ракет "Калибр". Они нанесли удар по аэродрому.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Как отмечают правоохранители, задержанный прибыл в Ивано-Франковск 22 февраля и заселился в мотеле недалеко от аэродрома.

Накануне ракетно-бомбового удара РФ по Украине, 23 февраля, он передал информацию о местонахождении военного объекта в Россию.

В результате попадания ракет по аэродрому его инфраструктура была разрушена. После этого корректировщик доложил о результате удара в РФ.

"Диверсант был задержан с поличным, когда пытался совершить следующее преступление, направленное на снижение нашей обороноспособности" , - говорится в сообщении.

По статье "Государственная измена" он будет приговорен к 15 годам тюрьмы.