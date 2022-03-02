Японские автогиганты сбегают из России: поставки машин, мотоциклов и запчастей остановлены

Японский автопроизводитель Honda прекращает экспорт автомобилей, мотоциклов и другой продукции в Россию. А Mazda больше не будет поставлять запчасти на свой завод в РФ, сообщает Обозреватель.

Об этом сообщило агентство Nikkei. Агентство отмечает, что в целом в Японии набирают обороты отказы бизнеса вести дела с Россией.

"По мере того как все больше компаний заявляют о поддержке экономических санкций против России, введенных США, Европой и Японией, деловая среда в целевой стране (РФ. – Ред.) быстро ухудшается. Российская валюта быстро теряет ценность", – отмечает издание.

Японские автокомпании – далеко не единственными в мире прекращают вести дела с РФ. В частности: