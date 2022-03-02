Арестович: РФ посылает на войну в Украину курсантов военных училищ

РФ посылает на войну в Украину курсантов военных училищ, рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович, сообщает Интерфакс-Украина.

"По официальным сообщениям, россияне бросают в бой даже курсантов военных училищ. В частности, такая информация приходит из Серпуховского училища, где курсантов 2-го курса кинули на войну в Украине. Это означает, что вся мощная российская армия уже не может справиться с Украиной, украинским народом и Вооруженными Силами. Это означает катастрофу с точки зрения военного управления, потому что курсантов училищ не трогают до самого последнего момента" , - рассказал Арестович на брифинге.

Он добавил, что сюда можно отнести попытки России привлечь и белорусскую армию.

"Но пока официальных данных нет, что белорусская армия принимает участие в боевых действиях против Украины. Есть сигналы, которые перепроверяются, но уровень этих сигналов пока не позволяет говорить об участии белорусов" , - сказал он.

Кроме того, впервые за 7 дней войны украинские подразделения перешли в наступление, продвинувшись к Горловке.

"Зона ООС, там приятные новости. Большая часть наших подразделений удерживает свои позиции, а одна из наших бригад продвинулась на окраины Горловки. Сейчас там закрепляется … Впервые на 7-ой день войны наши подразделения перешли в наступление на отдельном участке" , - рассказал он.

Касательно обстановки во всей территории Украины, Арестович добавил, что в направлении Чернигова и Сум остановлено движение российских войск. На северо-западе Киева противник продолжает сосредотачивать силы для дальнейшего наступления на столицу. Вооруженные силы Украины наносят артиллерийские удары.

В Харькове противник обстреливает город реактивными системами залпового огня и авиацией.