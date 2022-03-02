ГСЧС: За семь дней войны погибло 2000 мирных украинцев

За семь дней войны погибли более 2000 украинцев, не считая защитников.

Об этом сообщает пресс-служба﻿ ГСЧС.

"За семь дней войны Россия уничтожила сотни объектов транспортной инфраструктуры, жилых домов, больниц и детских садов. За это время уже погибли более 2000 украинцев, не считая наших защитников", - сообщает ГСЧС.

Вместе с тем удалось спасти жизни более 150 человек, ликвидировано более 400 пожаров, обезврежено 416 взрывоопасных предметов.

При несении службы погибло 10 спасателей, еще 13 получили травмы разной степени тяжести.