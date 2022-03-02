Депутат ЕП: Россия должна быть лишена права вето и исключена из Совбеза ООН

После полномасштабного вторжения в Украину, нарушения принципов международного права и убийств мирного населения Россия должна быть исключена из состава Совета безопасности ООН и лишена права вето на резолюции.﻿ Об этом заявила депутат Европейского парламента от Германии Виола фон Крамон-Таубадель, пишет Артем Горовенко, РБК-Украина.

"Путинская Россия превратилась в государство-изгнанника, которое грубо нарушило все ключевые принципы международного права, ворвалось в Украину и убивает мирных жителей. Недопустимо, чтобы кровавый режим с таким послужным списком был членом Совета безопасности ООН и мог накладывать вето на важные резолюции" , - заявила она.

По ее словам, все преступления, совершенные Кремлем в Украине, смерть каждого мирного жителя будут тщательно расследованы, мир воздаст путинскому (режиму) по заслугам.