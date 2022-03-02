Генштаб: Украинская ПВО уничтожила два российских истребителя

Украинская ПВО уничтожила два российских истребителя СУ-35С, а пехота захватила брошенную колонну техники. Об этом сообщил Генеральный штаб ВС Украины.

По данным Генштаба, ночью, 1 марта, в Киевской области завязалось ожесточенное воздушное сражение между парой истребителей МиГ-29 бригады тактической авиации Воздушных Сил ВС Украины и парой российских Су-35С. В результате воздушного боя оба вражеских самолета были уничтожены.

"Вместе с ракетами класса "воздух-воздух" из МиГ-29 по оккупантам отработали и зенитные управляемые ракеты комплекса С-300 местной зенитной ракетной бригады воздушного командования "Центр". К сожалению, в результате этого боя Воздушные Силы потеряли один МиГ-29. Пилота ищут" , - говорится в сообщении.

Также украинские военные захватили брошенную корону вражеской техники.