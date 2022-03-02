Ахметов выводит Запорожсталь и Запорожкокс во временную консервацию

Группа Метинвест в связи с напряжением военной ситуации в регионе переводит часть оборудования комбината Запорожсталь и завода Запорожкокс во временную горячую консервацию, сообщает Новое время.

Как говорится в сообщении пресс-службы Метинвеста, комбинат Запорожсталь выработал имеющиеся чугун и сталь и приостановил производство металлопродукции. Полностью остановлена аглофабрика предприятия, все прокатные и вспомогательные подразделения. В стадии горячей консервации находятся доменный и сталеплавильный цеха.

Запорожкокс также производит работы по горячей консервации коксовых батарей и останавливает свою работу. Будут частично остановлены энергетические и химические цеха, полностью — вспомогательные подразделения.

"На предприятиях не будет сокращений персонала. Заработная плата и социальные гарантии сохраняются. В подразделениях определены специалисты, привлеченные для обеспечения режима консервации. Им гарантирована перевозка корпоративным транспортом, бесплатное комплексное питание в столовых, выплата оклада и 30% вознаграждения дополнительно. Все остальные сотрудники выводятся в простой с оплатой полного тарифного оклада" , — говорится в сообщении.

Решение о возобновлении полноценного производственного процесса будет принято на основании ситуации.

В пресс-службе добавили, что с актуальной ситуацией на предприятиях группы Метнивест можно ознакомиться по ссылке.