Зеленский назначил начальника Главного управления СБУ в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Власенко главой Службы безопасности в Крыму. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.﻿ Об этом, ссылаясь на указ №92/2022 от 2 марта 2022 года, пишет Каролина Гайдук, РБК-Украина.

"Назначить Власенко Александра Анатольевича начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым" , – говорится в указе.

До этого СБУ в Крыму возглавлял Олег Кулинич. Его Зеленский назначил в октябре 2020 года.

Ранее президент назначил нового главу Киевской городской военной администрации. Эту должность занял генерал-майор Вооруженных сил Украины Николай Жирнов.