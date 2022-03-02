С допроса в СБУ: Путин рассчитывал захватить Украину за три дня

Путин планировал захватить Украину через три дня. Именно столько провианта-воды и еды, выдали военным, когда направили их через нашу границу на "обучение", пишет Светлана Мащенко, РБК-Украина.

Согласно допросу одного из военнопленных РФ, запас провизии у них был рассчитан на три дня. После этого срока часть должна была вернуться с "учений" обратно.

"24 февраля находясь на учениях нам сказали, что пойдем маршем по неизвестному маршруту, взяли воды и еды на три дня. Через три дня должны были вернуться в лагерь. В эту же ночь мы пересекли границу Украины" , - рассказывает он.

Пленник добавил, что его родители не знают где он, ведь еще 23-го числа у них забрали телефоны и паспорта.

"На территории Украины идет война, гибнут мирные жители, расстреливают и убивают, творят бесчинства, бомбят города, разрушают детские сады...