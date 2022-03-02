Очевидцы: Во время мирного митинга в Мелитополе оккупанты открыли огонь по гражданским
В среду, 2 марта, российские оккупанты совершили очередное военное преступление против украинского народа, сообщает Новое время.
Во время мирного митинга местных жителей, протестовавших против присутствия в городе вражеских сил, военнослужащие ВС РФ открыли огонь, о чем свидетельствует обнародованное в соцсетях видео одного из очевидцев.
По предварительной информации, в результате преступных действий российских солдат ранены два человека.
Тем временем мирные жители продолжают свое сопротивление.