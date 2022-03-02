В ОП прокомментировали слухи "о Януковиче в Минске"

Советник главы ОП Михаил Подоляк отмечает, что у россиян полностью отсутствует понимание украинских реалий, отсюда и слухи о якобы возвращении Януковича в Украину на должность руководителя оккупационной администрации, сообщает УНИАН.

"В столь феерической истории с "Януковичем, который в Минске" важны несколько аспектов. Первый и ключевой: любое упоминание фамилии Янукович в качестве какой/то "возможности" в очередной раз показывает нам тотальное незнание РФ реальных настроений в Украине. Полное отсутствие понимания, что это за страна. Никакой объективной аналитики у россиян никогда не было - отсюда столь убийственные решения.

Из этого же ряда – пропагандистские рассказы о "массовой встрече российских танков цветами". На самом же деле, никаких, даже единичных "встреч" нет - только ненависть, жесточайшее уничтожение этих самых танков и даже массовые попытки остановить бронетехнику своими телами. Ложно надеялись, что к ним отнесутся по-доброму в стране, которая ненавидит любых захватчиков. Из этого же ряда уверенность российских элит в том, что у нас по улицам маршируют стотысячные армии националистов. Короче, вообще ничего не понимают в Украине" , - рассказал Подоляк.

Янукович, как и Медведчук с Мураевым, является полностью отрицательным персонажем, добавил он.