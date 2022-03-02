Зеленский рассказал Джонсону о преступлениях РФ в Украине

Зеленский рассказал Джонсону о преступлениях РФ в Украине
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский скоординировал с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном дальнейшие шаги по противодействию российского вторжения в Украину, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении в Твиттере Зеленского.

"Скоординировали действия с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Сообщил о ходе обороны Украины и последних преступлениях России против гражданского населения. Благодарны Британии за постоянную весомую помощь в противостоянии агрессии. Совместно с партнерами защищаем Украину", — написал Зеленский.
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