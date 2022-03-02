Зеленский рассказал Джонсону о преступлениях РФ в Украине

Президент Владимир Зеленский скоординировал с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном дальнейшие шаги по противодействию российского вторжения в Украину, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении в Твиттере Зеленского.